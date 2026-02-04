Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Ömer Faruk Dogan

15 milyon doları elinin tersiyle itti: Çiftçinin 50 yıllık inadını parayla kıramadılar

ABD'de hem elektrik kullanımının yükselmesine sebep olan hem de çevreye rahatsız edici sesler yayan veri merkezi projelerine karşı tepkiler sürüyor. Pensilvanyalı bir çiftçi, arazisi için teklif edilen servet değerindeki parayı reddederek doğayı korumayı seçti.

15 milyon doları elinin tersiyle itti: Çiftçinin 50 yıllık inadını parayla kıramadılar
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Mervin Raudabaugh isimli , arazisi için yapılan satın alma teklifini geri çevirdi. SlashGear sitesinin haberine göre, eyaletin başkenti Harrisburg'un batısında yer alan Silver Spring Kasabası'ndaki çiftliği bir şirket tam 15 milyon dolara satın almak istedi. Ancak 50 yıldır orada yaşayan Raudabaugh gözünü bile kırpmadan reddetti.

Daha sonra şirket tarafından "taciz edildiğini" hisseden arazi sahibi, çareyi yerel arazi koruma programına başvurmakta buldu.

ABD, 2025 sonu itibarıyla 5 bin 400'den fazla tesisle dünyanın en fazla veri merkezine ev sahipliği yapan ülkesi konumunda. Ancak veri merkezlerinin kırsal alanlara yayılması yerel halkın tepkisini çekiyor. Ülkede Philadelphia bölgesi dışındaki sadece dört belediye, arazi geliştirme haklarını satın almak için gelir vergisini kullanma onayı verdi. Silver Spring Kasabası da bunlar arasında yer alıyor.

Raudabaugh'un çiftliği artık kasaba yönetimi tarafından koruma altına alındı. Arazi sahibi mülkünü satabilir ancak sadece tarım arazisi olarak devredebilir. Haliyle geliştiricisinin teklif ettiği rakamın çok altında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

15 milyon doları elinin tersiyle itti: Çiftçinin 50 yıllık inadını parayla kıramadılar

BÖLGE SAKİNLERİ ÇEVRESEL ETKİLERDEN ENDİŞELİ

Data Center Partners ve PowerHouse Data Centers, Harrisburg yakınlarındaki Carlisle kasabasında üç veri merkezi kampüsü kurmayı planlıyor. Pennsylvania Digital 1 olarak bilinen proje, 18 binalık dev bir kampüs için onay sürecinden geçiyor. Ocak 2026'da yerel denetçiler arazinin parsellenmesine onay verdi.

Proje destekçileri yatırımın yerel topluluğa fayda sağlayacağını savunurken, bölge sakinleri ise tesislerin tüketeceği enerji ve su miktarının çevresel etkilerinden dolayı şikayetçiler.

