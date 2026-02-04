Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

O artık dünya tarihinin en zengini! Elon Musk'ın dudak uçuklatan net serveti belli oldu

Elon Musk servetini 852 milyar dolara çıkararak tarihin en zengini oldu. Forbes tarafından Musk'ın servetindeki bu sıçrama, xAI şirketinin SpaceX şirketine satılmış olması olarak yorumlandı.

O artık dünya tarihinin en zengini! Elon Musk'ın dudak uçuklatan net serveti belli oldu
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi ile elektrik araç üreticisi 'nın sahibi , bir kez daha servetiyle dünya gündemine geldi.

Forbes dergisine göre, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X ile diğer özel yatırımlarının yanı sıra nakit ve opsiyonlarını da kapsayan net serveti 852 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Böylelikle ABD'li milyarder, serveti 800 milyar doları aşan tarihteki ilk insan oldu.

SERVETİNDEKİ SIÇRAMA XAI'NIN SATIŞIYLA OLDU

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Musk'ın servetindeki bu sıçramanın milyarderin kurucusu olduğu bir diğer şirket olan 'nın SpaceX tarafından satın alınmasının ardından oluştuğunu belirtti.

Forbes'un verilerine göre, birleşik şirketin değeri 1,25 trilyon dolar olarak hesaplandı ve bu anlaşma Musk'ın servetine 84 milyar dolar ekledi.

Anlaşma öncesinde Elon Musk, yaklaşık 800 milyar dolar değer biçilen SpaceX'in yüzde 42'sine sahipti ve bu payın değeri yaklaşık 336 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Musk ayrıca xAI'nin yüzde 49'luk hissesine sahipti ve bu hissenin değeri de 122 milyar dolar seviyelerindeydi.

Birleşmenin ardından Musk'ın yeni şirketindeki payının yüzde 43, yani yaklaşık 542 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da SpaceX'i Musk'ın en büyük varlığı haline getirdi.

4 AYDA 4 REKOR

Forbes, Musk'ın son 4 ayda dört kez servet rekoru kırdığını vurguladı. Dergi, Ekim 2025'te serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk'ın servetinin 15 Aralık'ta 600 milyar doları, 19 Aralık'ta ise 700 milyar doları geçtiğini aktardı.

MUSK DUDAK UÇUKLATAN BİR FARK ATTI

ABD'li milyarder Elon Musk, serveti 281 milyar dolar olarak tahmin edilen dünyanın en zengin ikinci ismi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'i 578 milyar dolar farkla geride bıraktı.

İlgili Haber
Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!
Sosyal medya platformu X'in ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
