Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!

İspanya'nın yeni sosyal medya kararı Elon Musk'ı küplere bindirdi. Ülkede artık 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanamayacak olması Musk'ı çıldırttı ve Başbakan Pedro Sanchez'i hedef aldı.

Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
09:13
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
09:13

İspanya da Avustralya'nın yolundan giderek 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklamayı planlıyor. Ülkede bu konu üzerine tartışmalar sürerken, X platformunun sahibi Elon Musk ile Başbakan Pedro Sanchez birbirine girdi.

Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!

''MUSK'IN PLATFORMU BİLGİ KİRLİLİĞİ''

Sanchez, çocukları "dijital vahşi batıdan" korumak için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in bilgi kirliliğini yaydığını ifade etti ve Musk'ı eleştirdi.

Sanchez'in bu açıklamaları karşısında tepkisiz kalmayan Elon Musk, Sanchez'i yerden yere vurdu, kendi platformu X'den demediğini bırakmadı.

Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!

''O BİR TİRAN, FAŞİST TOTALİTER''

Kişisel X hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "Kirli Sanchez bir tiran ve İspanya halkına ihanet ediyor" dedi. Bu paylaşımdan bir buçuk saat sonra ise Musk yeniden açıklama yaparak, "Sanchez gerçek bir faşist totaliter" ifadesini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/2018773911907811678

Google, TikTok, Snapchat ve Meta'dan yetkililer İspanya'dan gelen bu hamleye dair bir açıklama yapmadı.

Elon Musk bu kararla çileden çıktı: O bir tiran!

Öte yandan Avustralya, aralık ayında sosyal medyayı 16 yaşın altındakilere yasaklayan ilk ülke olarak kayıtlara geçerken İngiltere ve Fransa da önlemlerini artırma kararı almıştı.

#Dünya
