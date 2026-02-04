Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dokuz yaşındaki çocuğa, çocuk evinde şiddet iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı yönelik iddiaları yalanladı. Bakanlık iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Dokuz yaşındaki çocuğa, çocuk evinde şiddet iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
16:47
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
16:47

İstanbul'da Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı ve o anlara ait görüntülerin ortaya çıktığı yönündeki iddialara ilişkin 'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Dokuz yaşındaki çocuğa, çocuk evinde şiddet iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bir haber sitesinde “İstanbul’da bir Çocuk Evleri Sitesi’nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı” şeklinde yer alan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşülmüş ve kamera kayıtlarının tamamı titizlikle incelenmiştir.

Dokuz yaşındaki çocuğa, çocuk evinde şiddet iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

ÇOCUK KISA SÜRELİ KRİZ GEÇİRDİ

Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur.

"BU ASILSIZ VE SORUMSUZ YAYIN..."

Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi “şiddet” olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

https://x.com/tcailesosyal/status/2019020005824770177

ETİKETLER
#Gerçeğe Aykırı Beyan
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Küçükyalı
#Çocuk Evleri Sitesi
#Şiddet İddiaları
#Gündem
