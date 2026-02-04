Dokuz yaşındaki çocuğa, çocuk evinde şiddet iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İstanbul'da Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı ve o anlara ait görüntülerin ortaya çıktığı yönündeki iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bir haber sitesinde “İstanbul’da bir Çocuk Evleri Sitesi’nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı” şeklinde yer alan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşülmüş ve kamera kayıtlarının tamamı titizlikle incelenmiştir.

ÇOCUK KISA SÜRELİ KRİZ GEÇİRDİ

Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur.

"BU ASILSIZ VE SORUMSUZ YAYIN..."

Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi “şiddet” olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır."

