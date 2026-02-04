Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama

Esenyurt Belediyesi sokak temizliği için araç kiralanması ihalesine ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 15:30

, bazı basın yayın organlarında çıkan sokak temizliği için araç kiralanması ihalesine ilişkin çıkan açıklama yaptı.

Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 05.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği için Araç Kiralanması İhalesi hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu 05.09.2024 tarihinde yapılmış, Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili görevlendirilmesinden önce, dönemin Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve karar ilgili firmaya tebliğ edilmiştir. Yine Ahmet Özer döneminde, 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra 31.10.2024 tarihinde yargı süreci neticesinde Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirme yapılmıştır. Devam eden süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye özellikle ihale hazırlık sürecindeki bulgulara dayalı olarak fesat karıştırıldığına dair resmi bildirim belediyemize ulaşmıştır. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, herhangi bir ödeme yapılmamış ve yüklenici firmanın kesin teminatı da irad kaydedilmiştir. Kurumumuz sürecin her aşamasında ilkesiyle hareket etmiş; yargılama devam ederken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli manipülasyonlara karşı da hukuki girişimlerde bulunmuştur. Gerçeği saptırarak bir yılı aşkın süredir kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"KİRALAMA BEDELİNE YENİ TEMİZLİK FİLOSU KURULDU!"

Açıklamanın devamında, "Esenyurt Belediyesi olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyemize ait resmi plakalı, 81 yeni temizlik aracını filomuza kazandırdık. Temizlik filomuz; modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar, yeni nesil çöp konteynerleri ile modern hale getirilmiş ve Esenyurt’un temizlik sistemini baştan sona yenilenen bir altyapıya kavuşmuştur. Bu yatırım sayesinde, Esenyurt halkına daha temiz daha çevreci ve tamamen kamuya ait bir hizmet modeli sunulmuştur. Esenyurt Belediyesi olarak tüm süreçlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz" denildi.

Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama
Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama
Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama
Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM "Kara propaganda" dedi! Afrin'deki zeytin ağacı iddiaları tamamen gerçek dışı!
ETİKETLER
#ihale
#araç kiralama
#şeffaflık
#esenyurt belediyesi
#Kamuoyu
#Sokak Temizliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.