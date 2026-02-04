Esenyurt Belediyesi'nden araç kiralama ihalesi iddiasına yalanlama

Esenyurt Belediyesi, bazı basın yayın organlarında çıkan sokak temizliği için araç kiralanması ihalesine ilişkin çıkan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 05.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen Esenyurt Belediyesi Sokak Temizliği için Araç Kiralanması İhalesi hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu ihale 05.09.2024 tarihinde yapılmış, Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili görevlendirilmesinden önce, dönemin Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından 13.09.2024 tarihinde onaylanmış ve karar ilgili firmaya tebliğ edilmiştir. Yine Ahmet Özer döneminde, 24.10.2024 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Daha sonra 31.10.2024 tarihinde yargı süreci neticesinde Esenyurt Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirme yapılmıştır. Devam eden süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda, ilgili ihaleye özellikle ihale hazırlık sürecindeki bulgulara dayalı olarak fesat karıştırıldığına dair resmi bildirim belediyemize ulaşmıştır. Bunun üzerine Esenyurt Belediyesi olarak hiç vakit kaybetmeden yasal süreç başlatılmış, ihale tek taraflı olarak feshedilmiş, herhangi bir ödeme yapılmamış ve yüklenici firmanın kesin teminatı da irad kaydedilmiştir. Kurumumuz sürecin her aşamasında şeffaflık ilkesiyle hareket etmiş; yargılama devam ederken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli manipülasyonlara karşı da hukuki girişimlerde bulunmuştur. Gerçeği saptırarak bir yılı aşkın süredir kamuoyunu yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"KİRALAMA BEDELİNE YENİ TEMİZLİK FİLOSU KURULDU!"

Açıklamanın devamında, "Esenyurt Belediyesi olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyemize ait resmi plakalı, 81 yeni temizlik aracını filomuza kazandırdık. Temizlik filomuz; modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar, yeni nesil çöp konteynerleri ile modern hale getirilmiş ve Esenyurt’un temizlik sistemini baştan sona yenilenen bir altyapıya kavuşmuştur. Bu yatırım sayesinde, Esenyurt halkına daha temiz daha çevreci ve tamamen kamuya ait bir hizmet modeli sunulmuştur. Esenyurt Belediyesi olarak tüm süreçlerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz" denildi.