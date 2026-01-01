Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Kaza anı kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray karayolu organize sanayi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRL 149 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında durdu.





Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ilk tedavisinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.