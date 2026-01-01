Yurt dışı telefonlar açıldı mı, kaç gün kullanılacak? BTK’dan beklenen açıklama geldi

2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak sorusu yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 18,95 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından IMEI dahil olmak üzere birçok kalemde yapılacak olan zam netlik kazandı. 2026 IMEI ücretinin belli olmasının ardından ise yurt dışı telefonların ne zaman açılacağı gündeme geldi. Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıtlarının yapılmaması durumunda BTK tarafından 120 gün kullanım süresi veriliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise 120 günlük süreyi 180 güne kadar uzatma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolması durumunda ise IMEI numaraları siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantıları kesiliyor. Vatandaşlar tarafından yılbaşında IMEI kaydı sıfırlanır mı merak ediliyor.

BTK'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır.

YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurt dışından satın alınan ve Türkiye'ye getirilen telefonların 120 gün kullanım hakkı süresi bir takvim yılı için geçerlidir. Bir takvim yılının sona ermesinin ardından ise IMEI kullanım süreleri sıfırlanır. Bu kapsamda 2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirdiğiniz ve IMEI kullanım süresi biten telefonlarınız tekrardan açılacak. Böylece 120 + 120 gün şeklinde yurt dışı telefonlarınızı kullanabileceksiniz. Yurt dışından gelen telefonlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren açılmaya başlıyor. Ancak bu süre geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftası boyunca devam etmişti. Bu kapsamda 2026 Ocak ayının ilk haftasında telefonların IMEI kullanım süresi dolan telefonların açılması bekleniyor.

YILBAŞINDA IMEI KAYDI SIFIRLANIR MI?

BKT tarafından yurt dışından getirilen telefonlara sunulan 120 gün kullanım hakkı, bir takvim yılı içerisinde geçerlidir. Yeni yılın başlamasıyla birlikte IMEI kullanım hakkı sıfırlanır. Bu kapsamda yılbaşında IMEI kullanım süresi sıfırlanacaktır. Ancak yoğunluktan dolayı IMEI kullanım süresinin sıfırlanması bir haftayı bulabilir.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 arttırıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken IMEI kayıt ücreti de değişti. IMEI kayıt ücretine 2026 yılında yüzde 18,95 zamla birlikte 45 bin 614 TL'den 54 bin 258 TL'ye yükseldi. Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri şöyle:

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1.500 TL

2020 - 1.838 TL

2021 - 2.006 TL

2022 - 2.732 TL

2023 - 6.091 TL

2023/2 - 20.000 TL

2024 - 31.692 TL

2025 - 45.614 TL

2026 - 54.258 TL