Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz bir transfer çalımı geldi. Kadro derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın da gündeminde olan Nicolas Raskin ile masaya oturdu.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A İSTİYORDU: FENERBAHÇE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI!

Halihazırda hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye yapmak istediği dönemde, Nicolas Raskin ismi iki kulüp için de kritik bir transfer haline gelmişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ın net şekilde kadroda görmek istediği 24 yaşındaki Belçikalı orta sahayla resmen temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DE NICOLAS RASKIN TRANSFERİ

Fenerbahçe yönetimi orta sahadaki hamle ihtimallerini artırmak isterken, listedeki önemli isimlerden biri olan Nicolas Raskin ile de hızlıca masaya oturdu! Esasen ise Süper Lig devi, genel olarak tüm seçenekleri değerlendirmeyi ve fiyat-performans anlamında en doğru transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ NICOLAS RASKIN'İN PERFORMANSI

2023'den bu yana İskoçya'da Rangers forması giyen ve 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nicolas Raskin, bugüne kadar mavi beyazlılar ile toplam 109 maça çıktı ve 7 gol ile 18 asistlik katkı sağladı.