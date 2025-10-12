Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
14°
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a transfer etmek istediği Nicolas Raskin için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Nicolas Raskin ile resmen görüşmelere başladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!
Burak Ayaydın
12.10.2025
12.10.2025
'den 'a sürpriz bir çalımı geldi. Kadro derinliğini artırmak isteyen Fenerbahçe, yönetimindeki Beşiktaş'ın da gündeminde olan Nicolas Raskin ile masaya oturdu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A İSTİYORDU: FENERBAHÇE TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI!

Halihazırda hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin orta sahaya takviye yapmak istediği dönemde, Nicolas Raskin ismi iki kulüp için de kritik bir transfer haline gelmişti! An itibarıyla ise Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ın net şekilde kadroda görmek istediği 24 yaşındaki Belçikalı orta sahayla resmen temaslara başladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

FENERBAHÇE'DE NICOLAS RASKIN TRANSFERİ

Fenerbahçe yönetimi orta sahadaki hamle ihtimallerini artırmak isterken, listedeki önemli isimlerden biri olan Nicolas Raskin ile de hızlıca masaya oturdu! Esasen ise devi, genel olarak tüm seçenekleri değerlendirmeyi ve fiyat-performans anlamında en doğru transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ NICOLAS RASKIN'İN PERFORMANSI

2023'den bu yana İskoçya'da Rangers forması giyen ve 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nicolas Raskin, bugüne kadar mavi beyazlılar ile toplam 109 maça çıktı ve 7 gol ile 18 asistlik katkı sağladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!

