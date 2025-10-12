Menü Kapat
14°
Spor
Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için İspanyol ekibinden açıklama geldi. Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferine olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!
'de kadroda düşünülmeyen ve geçtiğimiz sezonunun son günlerinde 'e kiralanan , İspanya'daki performansıyla yeşil beyazlılardan tam not aldı. Esasen ise Faslı orta saha için pazarlık süreçlerinin konuşulması gerektiği gündeme geldi.

Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!

REAL BETIS'TEN SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ İÇİN İLK ADIM

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo; "Sofyan Amrabat ile devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Orta sahada farklı fiziksel profillere sahip oyuncularımız var. Avrupa kupalarında bunu doğrudan deneyimledik. Amrabat için henüz erken bir dönem olsa da onun bağlılığını, adaptasyonunu ve burada daha uzun süre kalma arzusunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaman ilerledikçe bunu daha da iyi anlayacağız." cevabını verdi.

Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!

SOFYAN AMRABAT VE REAL BETİS PERFORMANSI

ekibinde şu ana kadar 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, orta sahaya kattığı sertlikle İspanya'da dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE SOFYAN AMRABAT'I NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, yıldız orta saha için Fiorentina'ya 12 milyon Euro bonservis ödemişti.
Fenerbahçe'de kadro dışı kararları: Yıldız isimlere yaptırım!
Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!
