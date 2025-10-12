Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve geçtiğimiz transfer sezonunun son günlerinde Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'daki performansıyla yeşil beyazlılardan tam not aldı. Esasen ise Faslı orta saha için pazarlık süreçlerinin konuşulması gerektiği gündeme geldi.

REAL BETIS'TEN SOFYAN AMRABAT TRANSFERİ İÇİN İLK ADIM

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo; "Sofyan Amrabat ile devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Orta sahada farklı fiziksel profillere sahip oyuncularımız var. Avrupa kupalarında bunu doğrudan deneyimledik. Amrabat için henüz erken bir dönem olsa da onun bağlılığını, adaptasyonunu ve burada daha uzun süre kalma arzusunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaman ilerledikçe bunu daha da iyi anlayacağız." cevabını verdi.

SOFYAN AMRABAT VE REAL BETİS PERFORMANSI

La Liga ekibinde şu ana kadar 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, orta sahaya kattığı sertlikle İspanya'da dikkatleri üzerine çekmişti.