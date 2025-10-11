Menü Kapat
19°
Spor
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!

Fenerbahçe'den KAP'a açıklama geldi. Süper Lig devi, Sadettin Saran döneminin hangi isimlerle ilerleyeceğini netleştirdi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.10.2025
19:19
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
19:19

AŞ, yönetim kurulunda yapılan değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. Esasen ise açıklamada, 'ın başkanı olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!

FENERBAHÇE'DEN KAP'A YÖNETİM KURULU İÇİN AÇIKLAMA

"Şirketimiz A Grubu paylar maliki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince;

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Ali Koç'un istifasının kabulüne; istifa eden Sayın Yıldırım Ali Koç'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Steven Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Sayın Steven Sadettin Saran'ın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Esin Güral Argat'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Ali Gürbüz'ün atanmasına,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Hamdi Akın'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Adem Köz'ün atanmasına,

14.07.2021 tarihinden beri yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden kendi isteğiyle istifa eden Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun istifasının kabulüne , Sayın Özdoğru'nun istifası nedeniyle, görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alaattin Yavuz GÜNEŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HAKAN BİLAL KUTLUALP GÖREV ALACAK MI?
Sadettin Saran'ın başkan seçildiği sandık sürecine öncülük eden Hakan Bilal Kutlualp'in, şu an için resmi bir ünvan almayacağı düşünülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe özelinde çarpıcı sözler: "Rüyasında görmüş olabilir!"
Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!
