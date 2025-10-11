Fenerbahçe'de yönetim kurulunda değişiklik yapıldı!

Fenerbahçe Futbol AŞ, yönetim kurulunda yapılan değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Esasen ise açıklamada, Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN KAP'A YÖNETİM KURULU İÇİN AÇIKLAMA

"Şirketimiz A Grubu paylar maliki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince;

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Ali Koç'un istifasının kabulüne; istifa eden Sayın Yıldırım Ali Koç'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere Sayın Steven Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Sayın Steven Sadettin Saran'ın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Esin Güral Argat'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Ali Gürbüz'ün atanmasına,

Şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden, Sayın Hamdi Akın'ın istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Sayın Adem Köz'ün atanmasına,

14.07.2021 tarihinden beri yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden kendi isteğiyle istifa eden Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun istifasının kabulüne , Sayın Özdoğru'nun istifası nedeniyle, görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Alaattin Yavuz GÜNEŞ tarafından yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."