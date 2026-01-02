İBB burs sonuçları sorgulama ekranı 2026! İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç taksit yatırılacak?

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB tarafından 23 Eylül - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında "Genç Üniversiteli Sosyal Desteği" başvuruları tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ise değerlendirme sürecine geçildi. Değerlendirme süreciynin ardından üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören 100 bin öğrenciye tek seferlik 20 bin TL burs verilecek. Burslardan ara sınıfta okuyan ve başarı notu sınırını karşılamayan öğrenciler faydalanamayacak. Ayrıca açık öğretimde okuyan ve yurt dışında eğitim gören öğrencilerin de faydalanamayacağı açıklandı. Öğrenciler tarafından 2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?

İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği burs sonuçları henüz açıklanmadı. İlerleyen haftalarda değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB Genç Üniversiteli Sosyal Desteği burs sonuçlarının duyurulması ve kazanan öğrencilerin isimlerinin açıklanması bekleniyor. Öğrenciler burs sonuçlarını açıklanmasının ardından "İstanbul Senin Uygulaması" ve 153 Çözüm MErkezi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2024 tarihine tamamlanmış, sonuçar ise 31 Aralık 2024 tarihine erişime açılmıştı. Bu yıl ise İBB burs başvurularının 2026 Ocak ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili İBB tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

İBB BURS ÖDEMELERİ KAÇ TAKSİT YATACAK?

İBB burs ödemeleri geçtiğimiz yıllarda 2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bu yıl da İBB burs ödemelerinin iki taksit şeklinde 10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor. İlk taksit ödemelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sonuçların açıklandığı gün, ikinci taksitlerin ise ilerleyen tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor. İBB burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin detaylarının da açıklanması bekleniyor.