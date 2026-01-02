Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik'ten peş peşe itiraflar geldi. Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partileri hakkında konuşan Çevik, partilerine referans olmadan gidilemediğini ve düzenlenen 3 partiye katıldığını itiraf etti.

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 10:40

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik'in ifadesi ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Çevik, Kasım Garipoğlu'nun yalısında verdiği uyuşturucu partilerinde neler yaşandığını ve kimlerinin katıldığını açıkladı. Garipoğlu'nun düzenlediği 3 partiye katıldığını itiraf eden fenomen isim partilerine referans olmadan gidilemediğini belirtti. Para karşılığı herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını söyleyen Çevik, Paris'te düzenlenen uyuşturucu partisini de anlattı.

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı

UYUŞTURUCUYU KİMİN VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Çevik, firari iş insanı Kasım Garipoğlu ve ortağı Gökmen Kadir Şeynova’nın düzenlediği uyuşturucu partilerine katıldığını kabul ederek, Bodrum’da bir yatta düzenlenen partide “Gio” lakaplı bir kişinin kullanması için kendisine kokain verdiğini anlattı.

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı

İLK TEMASI ANLATTI

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Sercan Yaşar'ın da arasında iki ismin de işletmeciliğini yaptığı Çeşme Alaçatı'daki Eggsandbacks isimli mekanda bir dönem işletme müdürlüğü yaptığını ve Yaşar'ı da buradan tanıdığını dile getiren Çevik, "Daha sonra da Delgada isimli firmada 2024 sonuna kadar çalıştım. Sonra herhangi bir işte çalışmadım. Yakın zamanda kendi krem markamı kurup e-ticaret işi yapmaya başladım. Bu işlerin yanında aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapmaktayım." dedi.

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı

PARİS'E UZAYAN UYUŞTURUCU PARTİLERİ

Daha önce uyuşturucu madde kullandığını dile getiren Çevik, "Yaklaşık bir buçuk ay önce Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım." ifadelerini kullandı.

Dilara Ege Çevik her şeyi itiraf etti! Uyuşturucu partilerinde dönenleri anlattı: Şoke eden Paris detayı

"BODRUM'DA VE PARİS'TE KOKAİN KULLANDIM"

"Sadece Bodrum'da ve Paris'te kokain kullandım." diyen Çevik, "Bunun dışında kimyasal uyuşturucu madde kullanmadım. Yurt dışında bulunduğum zamanlarda esrarı ara sıra yasal olması sebebiyle kullanırdım. Evimde bulunan sigara kağıdına sarılmış esrarı da yine bana 'Gio' isimli şahıs Kasım Garipoğlu'nun doğum günü partisinde verdi. Bir kısmını orada içtim. Kalan kısmını sigara paketimin içine koymuştum. Yaklaşık 2 ay öncedir." ifadelerini kullandı.

"PARTİLERE REFERANS OLMADAN GİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Daha önce de Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği üç partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bunlardan ikisi İstanbul'da biri de ifademde bahsettiğim üzere Gökmen'in doğum günü partisinin yapıldığı Bodrum'daydı. Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler." dedi.

"PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Çevik, "Para karşılığında cinsel ilişkiye girmem. Aracılık etmem. Hiç kimseye de uyuşturucu madde temin etmedim, yer ve imkan sağlamadım." diye konuştu.

