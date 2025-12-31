Menü Kapat
Magazin
 Nalan Güler Güven

Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Yusuf Güney’in Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Alınan kan ve saç örneklerini inceleyen uzmanlar, analiz sonucunun pozitif çıktığını raporladı.

Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!
31.12.2025
31.12.2025
19:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 yılına damga vuran geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına adı dahil edilen isimlerden biri olan şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde adliyeye giderek resmi ifadesini vermişti. İfade işleminin ardından yasal prosedür gereği Güney’den kan ve saç numuneleri alındı.

ADLİ TIP ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen detaylı laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Raporda, Yusuf Güney'den alınan numunelerde uyuşturucu madde kullanımına dair teknik bulgulara rastlandığı belirtildi.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİTİ

İnceleme sonuçlarına göre, Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitleri saptandı. Teknik raporda yer alan verilere göre, numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Güney, daha önceki süreçte avukatı üzerinden "şehir dışında olduğu" gerekçesiyle ek süre talep etmiş ve bir süre iletişim kurulamaması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Analiz raporunun ardından adli sürecin nasıl devam edeceği merak konusu.

