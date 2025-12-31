Menü Kapat
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüphelinin malvarlıklarına el konuldu

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli ile ilgili karar verildi. Şüphelilere 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

Tespit edilen şüphelilerin isim listesi açıklandı.

FİRARİ KASIM GARİPOĞLU VE BURAK ATEŞ’İN MAL VARLIKLARINA EL KONDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler;

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu
Burak Ateş

Ayşegül Şeynova
Gökmen Kadir Şeynova

Mert Vidinli
Ezgi Fındık

hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmiştir.

