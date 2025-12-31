İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüphelinin malvarlıklarına el konuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.
Tespit edilen şüphelilerin isim listesi açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;
TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler;
Kasım Garipoğlu
Fatih Garipoğlu
Burak Ateş
Ayşegül Şeynova
Gökmen Kadir Şeynova
Mert Vidinli
Ezgi Fındık
hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmiştir.