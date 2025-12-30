Uyuşturucu soruşturmasında firariydi! Şeyma Subaşı gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında Şevval Şahin ve Melisa Döngel gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişilik gruba yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda yurt dışında olduğu için firari durumuna düşen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekiplerince yakalandı.

NE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında daha önce adreslerinde bulunamayan isimler için yasal işlem başlatılmıştı. Subaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" ifadelerini kullanmıştı. Subaşı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.