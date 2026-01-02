İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.