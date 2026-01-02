AKOM'dan kış severleri üzecek haber! İstanbul'a bahar havası geliyor: Sıcaklıklar 15 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından yurdun birçok ilinde kar yağışı ve buz gibi hava etkisini göstermeye başladı. Yurdun tüm bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı felç ederken, AKOM'dan kar severleri üzecek bir haber geldi. AKOM yaptığı uyarıda İstanbul'a bahar havasının geri döneceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN ARTIYOR

İstanbul genelinde hava sıcaklıkları sıfır dereceden 15 dereceye kadar fırlayacak. Megakentte sıcaklıklar güneyden esen rüzgar ve fırtınalarla artış gösterecek.

İSTANBUL KARA VEDA EDİYOR

Kar yağışından sonra sıcaklıkların aniden yükseleceğini bildiren AKOM, "Sıcaklıkların güneyli yönlerden (Lodos) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60–85 km/s) şeklinde esmesi beklenen rüzgarların taşıyacağı sıcak hava ile birlikte hızla artarak hafta sonu 15°C’lere kadar yükseleceği öngörülüyor. Lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." dedi.