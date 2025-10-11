Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin ardından Fred için de ayrılık ihtimali gündeme geldi. An itibarıyla Fenerbahçe yönetiminin, uzun zamandır Brezilya'dan istenen Fred için nihai kararı vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!
Burak Ayaydın
11.10.2025
11.10.2025
'de sonrası süreci yaşanıyor. Halihazırdaki performansı uzun zamandır tartışma konusu olan Fred, Fenerbahçe yönetiminden çıkacak kritik bir kararla birlikte Brezilya ihtimalini gözetiyor.

FENERBAHÇE'DE SEBASTIAN SZYMANSKI'DEN SONRA FRED DE AYRILIĞIN EŞİĞİNDE!

Fenerbahçe orta sahasında büyük bir değişim tasarlanıyor! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Sebastian Szymanski; geçtiğimiz günlerde İtalya'dan gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye başlarken, diğer taraftaysa Fred için de sürpriz bir süreç ortaya çıktı! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, 'nun transfer etmek istediği Fred ile ilgili nihai kararı verecek ve yıldız orta saha da beklentilere göre Türkiye'den ayrılmaya hazırlanacak.

Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!

FENERBAHÇE'DE FRED İLE BİRLİKTE ORTA SAHA DEĞİŞMİŞTİ

Fenerbahçe'nin; 2023 yazında 9.74 milyon Euro bedelle Manchester United'tan transfer ettiği Fred, sarı lacivertli formayla ilk sezonunda çok önemli performanslar göstermiş ve Fenerbahçe orta sahasına adeta sınıf atlatmıştı! Akabindeki dönemde ise git gide oyunun kontrolünü kaybeden Brezilyalı yıldız, son maçlar özelinde ise ayrıca soru işaretlerine sebep olmaya başlamıştı.

Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!

FRED DE FENERBAHÇE SONRASI İÇİN BREZİLYA DEMİŞTİ!

Transfer sürecine dair açıklamalar yapan Fred, Fenerbahçe'den sonra Brezilya'da oynamak istediğini belirtmiş ve kariyerinin son dönemi için ülkesini işaret etmişti. Son olarak da Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki yıldız orta sahanın, uygun bir bonservis ya da maaşından feragat ile veda edeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe orta sahasında sürpriz ayrılık: Sebastian Szymanski sonrasında yine kritik süreç!

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 94 maça çıkan Fred, bu süreçte 9 gol ve 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRED MANU ÖNCESİNDE HANGİ TAKIMDAYDI?
Premier Lig devi, yetenekli futbolcu için Shakhtar Donetsk'e 59 milyon Euro bonservis ödemişti.
Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!
Cengiz Ünder sonrası bir hamle daha! Beşiktaş, Fenerbahçeli yıldız için harekete geçiyor
ETİKETLER
#fred
#fred
#sebastian szymanski
#sebastian szymanski
#flamengo
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
