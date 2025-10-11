Menü Kapat
19°
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

Galatasaray'da Mauro Icardi ayrılığı için adeta geri sayıma geçildi. Zira Galatasaray yönetimi, an itibarıyla yeni bir forvet transferi için çalışmalara başladı.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!
Burak Ayaydın
11.10.2025
11.10.2025
'da yıldız golcü yerine alternatifler gündeme alındı. Halihazırdaki sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Mauro Icardi'ye, şu anki planlama dahilinde kontrat yenileme teklifi yapılmaması hedefleniyor.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'YE VEDA KRİTİĞİ

Galatasaray ile yüklü bir maaş anlaşması olan ama hem sakatlığı hem de disiplin sorunları nedeniyle son dönemde beklenen katkıyı sağlayamayan Mauro Icardi, 'in bonservisinin alınmasıyla birlikte de resmen ikinci plan haline gelmişti. An itibarıyla ise Galatasaray yönetimi, sözleşmesiyle doğru orantılı katkı sağlamayan Mauro Icardi'nin yerine daha işlevsel bir hamle tasarlamaya başladı.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

GALATASARAY'DA FORVET TRANSFERİ İÇİN SCOUT SÜRECİ

Victor Osimhen'in yanına ekonomik olarak daha uygun ama aynı zamanda da ciddi bir potansiyel olabilecek isimler düşünen Galatasaray, yeni golcü için scout süreci başlattı! Ayrıca da sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi sonrasında maaş skalasını da aşağı çekmeyi planlıyor.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI İÇİN MAAŞ DETAYI

En temelde Mauro Icardi'nin kadroda bulunmasından memnun olan Galatasaray, Arjantinli yıldızın maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde yeni sözleşme anlaşmasına olumlu yaklaşabilir. Tabii bu oran, şu an için en az %60 minvalinde bekleniyor ve Mauro Icardi'nin bu durumu kabul edip etmeyeceği ayrıca merak ediliyor.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

GALATASARAY'DA BAŞKAN DURSUN ÖZBEK DE MAURO ICARDI KONUSUNDA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi sürecine dair açıklama yapmış ve kulübün sözleşme görüşmelerini ağırdan alacağını ifade etmişti.

Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA POZİSYON İÇİN TRANSFER HEDEFİ VAR MI?
Süper Lig devi, orta saha ve stoper pozisyonlarına da takviyeler gerçekleştirmek istiyor.
Cengiz Ünder sonrası bir hamle daha! Beşiktaş, Fenerbahçeli yıldız için harekete geçiyor
Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!
