Galatasaray yıldız isme vedaya hazırlanıyor: Transfer çalışmaları başladı!

Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi yerine alternatifler gündeme alındı. Halihazırdaki sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Mauro Icardi'ye, şu anki planlama dahilinde kontrat yenileme teklifi yapılmaması hedefleniyor.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'YE VEDA KRİTİĞİ

Galatasaray ile yüklü bir maaş anlaşması olan ama hem sakatlığı hem de disiplin sorunları nedeniyle son dönemde beklenen katkıyı sağlayamayan Mauro Icardi, Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasıyla birlikte de resmen ikinci plan haline gelmişti. An itibarıyla ise Galatasaray yönetimi, sözleşmesiyle doğru orantılı katkı sağlamayan Mauro Icardi'nin yerine daha işlevsel bir hamle tasarlamaya başladı.

GALATASARAY'DA FORVET TRANSFERİ İÇİN SCOUT SÜRECİ

Victor Osimhen'in yanına ekonomik olarak daha uygun ama aynı zamanda da ciddi bir potansiyel olabilecek isimler düşünen Galatasaray, yeni golcü için scout süreci başlattı! Ayrıca da sarı kırmızılı yönetim, Mauro Icardi sonrasında maaş skalasını da aşağı çekmeyi planlıyor.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI İÇİN MAAŞ DETAYI

En temelde Mauro Icardi'nin kadroda bulunmasından memnun olan Galatasaray, Arjantinli yıldızın maaşında ciddi bir indirime gitmesi halinde yeni sözleşme anlaşmasına olumlu yaklaşabilir. Tabii bu oran, şu an için en az %60 minvalinde bekleniyor ve Mauro Icardi'nin bu durumu kabul edip etmeyeceği ayrıca merak ediliyor.

GALATASARAY'DA BAŞKAN DURSUN ÖZBEK DE MAURO ICARDI KONUSUNDA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi sürecine dair açıklama yapmış ve kulübün sözleşme görüşmelerini ağırdan alacağını ifade etmişti.