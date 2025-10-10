Menü Kapat
17°
 Burak Ayaydın

Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!

Süper Lig devlerinden mali durumlarına dair KAP açıklamaları geldi. An itibarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; toplamda 60.9 milyar TL'lik bütçe açığı verdi.

Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!
devlerinin mali raporları netlik kazandı. Bugün itibarıyla KAP'a bildirimde bulunan kulüplerimiz, genel tabloda zarar açıkladı.

Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!

SÜPER LİG DEVLERİNİN BORÇLARI

31 Ağustos 2025 itibarıyla 'ın toplam borcu 17.8 milyar TL olarak duyurulurken, Fenerbahçe'de 18.8 ve Galatasaray'da da 24.3 milyar TL açıklandı. Diğer taraftaysa bazı kulüplerimiz, dönem bazında kâra geçmiş oldu! Esasen ise Fenerbahçe ve Galatasaray; son aylar itibarıyla artıya geçerken, Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar etti.

Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!

TRABZONSPOR EN AZ BORÇLA DİKKAT ÇEKTİ!

Karadeniz devi de KAP'a bildirim yaptı ve güncel borcunun 4.255 milyar TL olduğunu beyan etti.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR, BORCUYLA İLGİLİ İLAVE OLARAK NEYİ DUYURMUŞTU?
Bordo mavililer, Uğurcan Çakır transferinden elde edilen 1.4 milyar TL'nin de direkt olarak mali tabloya aktarılacağını ifade etmişti.
