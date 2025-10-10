Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!

Kategoriler
Süper Lig devlerinin mali raporları netlik kazandı. Bugün itibarıyla KAP'a bildirimde bulunan kulüplerimiz, genel tabloda zarar açıkladı.
31 Ağustos 2025 itibarıyla Beşiktaş'ın toplam borcu 17.8 milyar TL olarak duyurulurken, Fenerbahçe'de 18.8 ve Galatasaray'da da 24.3 milyar TL açıklandı. Diğer taraftaysa bazı kulüplerimiz, dönem bazında kâra geçmiş oldu! Esasen ise Fenerbahçe ve Galatasaray; son aylar itibarıyla artıya geçerken, Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar etti.
Karadeniz devi de KAP'a bildirim yaptı ve güncel borcunun 4.255 milyar TL olduğunu beyan etti.