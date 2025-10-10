Süper Lig devlerinin mali tabloları ekside!

Süper Lig devlerinin mali raporları netlik kazandı. Bugün itibarıyla KAP'a bildirimde bulunan kulüplerimiz, genel tabloda zarar açıkladı.

SÜPER LİG DEVLERİNİN BORÇLARI

31 Ağustos 2025 itibarıyla Beşiktaş'ın toplam borcu 17.8 milyar TL olarak duyurulurken, Fenerbahçe'de 18.8 ve Galatasaray'da da 24.3 milyar TL açıklandı. Diğer taraftaysa bazı kulüplerimiz, dönem bazında kâra geçmiş oldu! Esasen ise Fenerbahçe ve Galatasaray; son aylar itibarıyla artıya geçerken, Beşiktaş ve Trabzonspor ise zarar etti.

TRABZONSPOR EN AZ BORÇLA DİKKAT ÇEKTİ!

Karadeniz devi de KAP'a bildirim yaptı ve güncel borcunun 4.255 milyar TL olduğunu beyan etti.