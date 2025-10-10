Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!

Cengiz Ünder için Beşiktaş'tan transfer kararı çıkıyor. Esasen ise Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in azminden çok memnun olan Beşiktaş yönetimi, yetenekli hücumcunun tekrar parlayacağı beklentisiyle birlikte kritik süreci gözetiyor.

BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ İÇİN 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den sezon başında Cengiz Ünder'i kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekleyen Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katabiliyor! Halihazırdaki kontrattan hareketle Cengiz Ünder'in her geçen gün iyiye gittiğini de analiz eden yöneticiler, Sergen Yalçın'ın da olumlu yaklaşımıyla birlikte yıldız hücumcuya uzun süreli bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ HAMLESİ CENGİZ ÜNDER EPEYDİR KAYIPTI!

Roma sonrasında kariyeri düşüşe geçen ve Marsilya dönemi haricinde sahada yokları oynayan Cengiz Ünder, gelinen nokta itibarıyla Beşiktaş'ta pozitif bir ivmelenme gösterdi ve yeteneğiyle birlikte de yine dikkatleri üstüne çekti.

CENGİZ ÜNDER'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Şu ana kadar Beşiktaş'ta 4 maça çıkan ve toparlanma süreci devam eden Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayla tek golünü Başakşehir'e (90+) atmış ve takımına önemli bir son dakika galibiyeti getirmişti.