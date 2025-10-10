Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!

Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder için nihai kararını vermeye hazırlanıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, an itibarıyla gelecek sezon için Cengiz Ünder'li bir Beşiktaş kadrosu tasarlıyor ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre süreç adım adım ilerletiliyor.

Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!
Cengiz Ünder için 'tan kararı çıkıyor. Esasen ise 'den kiraladığı Cengiz Ünder'in azminden çok memnun olan Beşiktaş yönetimi, yetenekli hücumcunun tekrar parlayacağı beklentisiyle birlikte kritik süreci gözetiyor.

Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!

BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER TRANSFERİ İÇİN 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den sezon başında Cengiz Ünder'i kiralarken anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekleyen Beşiktaş, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katabiliyor! Halihazırdaki kontrattan hareketle Cengiz Ünder'in her geçen gün iyiye gittiğini de analiz eden yöneticiler, Sergen Yalçın'ın da olumlu yaklaşımıyla birlikte yıldız hücumcuya uzun süreli bir sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor.

Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ HAMLESİ CENGİZ ÜNDER EPEYDİR KAYIPTI!

Roma sonrasında kariyeri düşüşe geçen ve Marsilya dönemi haricinde sahada yokları oynayan Cengiz Ünder, gelinen nokta itibarıyla Beşiktaş'ta pozitif bir ivmelenme gösterdi ve yeteneğiyle birlikte de yine dikkatleri üstüne çekti.

Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!

CENGİZ ÜNDER'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Şu ana kadar Beşiktaş'ta 4 maça çıkan ve toparlanma süreci devam eden Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayla tek golünü Başakşehir'e (90+) atmış ve takımına önemli bir son dakika galibiyeti getirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN YORUMCULUK YAPARKEN CENGİZ ÜNDER İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?
Cengiz Ünder'in performans düşüklüğüne odaklanan genç çalıştırıcı, yetenekli hücumcuyu 1 ay gibi bir sürede eski günlerine döndürebileceğini iddia etmişti.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Veda tarihi belli oldu!
Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#cengiz under
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#cengiz ünder
#Spor
