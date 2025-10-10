Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye adına kritik noktalara değinen deneyimli antrenör, İspanya maçı üzerinden farklı bir hedef gösterdi.

Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!
, -Türkiye karşılaşması öncesi süreci değerlendirdi. Halihazırdaki mücadelenin analizini yapan İtalyan çalıştırıcı, takım ruhuna ise ayrıca dikkat çekti.

VINCENZO MONTELLA'DAN BULGARİSTAN ANALİZİ

"Her zamanki gibi dikkatli şekilde dersimize çalıştık. Bulgaristan'ın yeni bir hocası olduğunu biliyoruz. Kendisinin ne tarz oyun sergilediğini de gördük. Strateji belirlerken her zaman rakibin güçlü ve zayıf yönlerini görerek hareket ediyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Yeni hocanın yeni heyecan getireceğini biliyoruz. Açıkçası çok sıcak bir atmosferle karşılaşacağımızı da biliyoruz. Genel olarak baktığımızda yetenekli oyuncularla dolu bir rakip var."

Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!

CAN UZUN KRİTİĞİ

"Can Uzun çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden birisi. Almanya 2. Lig'de oynarken benimle birlikte A Milli Takım'a girdi. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor. Son 8 maçının 6'sını, bizim ekipten 6 farklı kişi izlemeye gitti. Ona karşı olan inancımız çok büyük."

Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!

İSPANYA MAÇI MESAJI

"İspanya maçı hepimiz açısından çok negatifti. İyi başladığımız bir maçtı. 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik. Bu iyi değil. Böyle bir şeyin tekrarlanmasını istemiyoruz. O maçı analiz ederken çok zorlandık ama bu çok önemli bir ders oldu. 2002 Dünya Kupası öncesinde de çok ağır bir mağlubiyet gelmişti ama takımımız sonrasında harika bir turnuva geçirmişti. Bu tarz sonuçlar bizi farklı şekilde motive ediyor. En iyisini yapmak için yarın sahaya çıkacağız. Gürcistan maçını kırmızı karta kadar çok doğru yönetmiştik. Kırmızı kart sonrasında rakibin rakamsal üstünlüğü sahaya yansımıştı. Yarın eskisi gibi takım ruhunu sahada göstereceğiz."

Vincenzo Montella İspanya maçı üzerinden hedef gösterdi!

VATANDAŞLIK SÖZLERİ

Vincenzo Montella son olarak Türk vatandaşlığına geçişi hakkında gelen soruya, "Aslında gerçekleşirse çok büyük onur duyarım. Benim için bir gurur meselesi. Daha resmiyet kazanmadığı için Türkçe ismimi söyleyemiyorum." cevabını verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
A Milli Takım, an itibarıyla 432 milyon Euroluk oyuncu havuzuna sahip durumda.
