Uğurcan Çakır'ın sakatlık süreci: Kendisi açıkladı!

Uğurcan Çakır, Vincenzo Montella'ya mesaj verdi. Esasen ise sakatlığının geçtiğini ifade eden 29 yaşındaki kaleci, oynamak istediğini vurguladı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

"Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir ekip ve yeni bir hocaları var. Bu onlara farklı bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız. Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum. Ben, bu süreçlerin işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu dönemler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeyi hedefliyorum. Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider."