Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Veda tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca vedası için geri sayım başladı. Halihazırdaki süreçte Domenico Tedesco ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılmazsa, Anderson Talisca ile sözleşme uzatılmayacak.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında performanslar sergileyen Anderson Talisca'ya, Domenico Tedesco'dan veto geldi! İtalyan hoca; Fenerbahçe ile gelecek yaz kontratı sona erecek olan Anderson Talisca'ya, yeni sözleşme önerilmemesi yönünde karar aldı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN YÜKSEK MALİYET VE DÜŞÜK PERFORMANS

Fenerbahçe'ye geçen sezonki ara transfer döneminde katılan ve şampiyonluk getirmesi beklenen Anderson Talisca, Süper Lig'in temposuna uyum sağlayamamış ve sarı lacivertli taraftarlarda genel olarak hayal kırıklığına sebep olmuştu. Ayrıca da Brezilyalı hücumcu; bu dönemde Fenerbahçe için 20 milyon Euro civarlarında bir yatırım anlamına gelirken, sahada ise takım adına birkaç olumlu an dışında kayda değer bir varlık gösterememişti.

FENERBAHÇE'DE BİLETİ KESİLEN ANDERSON TALISCA'NIN PERFORMANSI

27 Ocak 2025'te Al Nassr'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Anderson Talisca, şu ana kadar Süper Lig deviyle 35 maça çıkmış ve 15 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda savunmaya geçişteki zafiyetleri ve hücumdaki ritimsizliği sebebiyle eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.