Manuel Akanji transferinde dev hamle: 15 milyon Euro!

Inter yönetiminden Manuel Akanji kritiği geldi. Çizme devi, yıldız savunmacının bonservisini almaya karar verdi ve planlamalara başladı.

15 MİLYON EUROYA MANUEL AKANJI TRANSFERİ

İtalyan basınında Serie A temsilcisinin, başarılı bir performans sergileyen 1.88 boyundaki tecrübeli stoper için İngilizlere 15 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

MANUEL AKANJI VE INTER PERFORMANSI

İsviçreli futbolcu şu ana kadar 6 maçta forma giyerken, bunların 5’inde ilk 11’de sahaya çıktı! Ayrıca deneyimli savunmacı, Serie A’daki Juventus ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçlarında da yine ilk 11’de yer aldı.