Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Manuel Akanji transferinde dev hamle: 15 milyon Euro!

Galatasaray ile çok sık adı geçen ve geçtiğimiz yaz sürpriz şekilde Inter'e kiralanan Manuel Akanji, an itibarıyla mavi siyahlı yönetimden onay aldı. Esasen ise Inter, Corriere dello Sport’un haberine göre Manuel Akanji için 15 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manuel Akanji transferinde dev hamle: 15 milyon Euro!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 18:27

Inter yönetiminden Manuel Akanji kritiği geldi. Çizme devi, yıldız savunmacının bonservisini almaya karar verdi ve planlamalara başladı.

15 MİLYON EUROYA MANUEL AKANJI TRANSFERİ

İtalyan basınında Serie A temsilcisinin, başarılı bir performans sergileyen 1.88 boyundaki tecrübeli stoper için İngilizlere 15 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Manuel Akanji transferinde dev hamle: 15 milyon Euro!

MANUEL AKANJI VE INTER PERFORMANSI

İsviçreli futbolcu şu ana kadar 6 maçta forma giyerken, bunların 5’inde ilk 11’de sahaya çıktı! Ayrıca deneyimli savunmacı, Serie A’daki Juventus ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçlarında da yine ilk 11’de yer aldı.

Manuel Akanji transferinde dev hamle: 15 milyon Euro!

Sıkça Sorulan Sorular

MANUEL AKANJI INTER'E NEREDEN GELMİŞTİ?
Mavi siyahlılar, yıldız stoperi Manchester City'den kiralamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de 27 liraya bilet!
Fenerbahçe yarım kalan hikayeyi tamamlamak için milyonları gözden çıkardı!
ETİKETLER
#galatasaray
#Transfer Haberleri
#Manuel Akanji
#ınter
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.