Esenyurt'ta eski iş yerinde dehşet saçtı: Pompalı tüfekle ateş açtı, yaralılar var

Esenyurt’ta bir kişi eski iş yerine giderek pompalı tüfekle dehşet saçtı. Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde 20.30 sıralarında eski çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle gelen Doğukan G. (27) ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan G. olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.