Şanlıurfa'da bir evde patlama: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir evde tüp patlaması yaşandı. İlk gelen bilgilere göre can kayıpları var.
Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho (11), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.