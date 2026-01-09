Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Yangın söndürüldü acı gerçek ortaya çıktı! CHP'li meclis üyesi Serkan Eriş'in annesi bıçaklanmış halde bulundu

Tekirdağ’da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası korkunç bir manzara ortaya çıktı. Bıçaklanmış halde bulunan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in yangından önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın söndürüldü acı gerçek ortaya çıktı! CHP'li meclis üyesi Serkan Eriş'in annesi bıçaklanmış halde bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 19:47

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YANGIN ÇIKAN DAİREDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Evde yapılan incelemede, yerde bıçaklanmış halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının, CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in 70 yaşındaki annesi Binnaz Eriş olduğu tespit edildi.

Yangın söndürüldü acı gerçek ortaya çıktı! CHP'li meclis üyesi Serkan Eriş'in annesi bıçaklanmış halde bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

