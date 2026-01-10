Galatasaray Süper Kupa törenine neden katılmadı? Okan Buruk tek gerekçe gösterdi

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, kupa töreni seremonisine katılmama kararı aldı.

GÖKMEN ÖZDENAK SAYGI DURUŞUNDAKİ TARAFTARIN ISLIĞI HATIRLATILDI

Bunun nedeninin maç öncesinde geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda Fenerbahçeli taraftarların ıslıklaması olduğu belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremoniye neden katılmadıklarıyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak aldığımız bir karar. Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle alalım. Milli oyuncuydu, çok iyi bir insandı, herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda, ölmüş bir insana edilen küfürler, maç bittiğinde önüne çıkacağımız, bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için kupa törenine çıkmadık. Kulüp olarak buna karar verdik" dedi.