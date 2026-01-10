Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Galatasaray Süper Kupa törenine neden katılmadı? Okan Buruk tek gerekçe gösterdi

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, müsabakanın ardından yapılan kupa törenine katılmadı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, buna gerekçe olarak maç öncesinde kısa süre önce hayatını kaybeden Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda Fenerbahçeli taraftarların ıslıklamasını gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Süper Kupa törenine neden katılmadı? Okan Buruk tek gerekçe gösterdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 22:46

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, kupa töreni seremonisine katılmama kararı aldı.

Galatasaray Süper Kupa törenine neden katılmadı? Okan Buruk tek gerekçe gösterdi

GÖKMEN ÖZDENAK SAYGI DURUŞUNDAKİ TARAFTARIN ISLIĞI HATIRLATILDI

Bunun nedeninin maç öncesinde geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşunda Fenerbahçeli taraftarların ıslıklaması olduğu belirtildi.

Galatasaray Süper Kupa törenine neden katılmadı? Okan Buruk tek gerekçe gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, seremoniye neden katılmadıklarıyla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak aldığımız bir karar. Bugün bir saygı duruşu oldu. Gökmen Özdenak'ı rahmetle alalım. Milli oyuncuydu, çok iyi bir insandı, herkesin çok sevdiği bir insandı. Onun için yapılan saygı duruşunda, ölmüş bir insana edilen küfürler, maç bittiğinde önüne çıkacağımız, bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için kupa törenine çıkmadık. Kulüp olarak buna karar verdik" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Galatasaray'a fena gönderme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Kupa sahibini buldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2 golle devirdi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.