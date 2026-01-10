Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Canlı Maç Anlatımı

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Canlı Maç Anlatımı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 19:07

Turkcell Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor. Dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Süper Kupa'da yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Fenerbahçe ise Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşmış, maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükselmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.

4' Galatasaray'ın atağında Eren Elmalı'nın sol kanattan ortaladığı top, ceza sahası yayı üzerinde Fenerbahçe savunması tarafından karşılandı.

5' Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girerek şut denemesi yaptı ancak top savunmadan geri döndü. Topun Lemina'dan sekmesiyle Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazı yaptı ama oyun devam etti. Duran'ın sol çaprazdan uzak köşeye vurduğu top kaleci Günay tarafından topu kornere çelindi.

7' Galatasaray'ın hızlı geliştirdiği atakla Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, kaleci Ederson topu kurtararak şutun tehlikeli bir hal almasını önledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF 43 Süper Lig antrenörünü bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.