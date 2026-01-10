Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali Canlı Maç Anlatımı

Turkcell Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor. Dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Süper Kupa'da yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleyi 4-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Fenerbahçe ise Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşmış, maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükselmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.

4' Galatasaray'ın atağında Eren Elmalı'nın sol kanattan ortaladığı top, ceza sahası yayı üzerinde Fenerbahçe savunması tarafından karşılandı.

5' Kerem, sol çaprazdan ceza sahasına girerek şut denemesi yaptı ancak top savunmadan geri döndü. Topun Lemina'dan sekmesiyle Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazı yaptı ama oyun devam etti. Duran'ın sol çaprazdan uzak köşeye vurduğu top kaleci Günay tarafından topu kornere çelindi.

7' Galatasaray'ın hızlı geliştirdiği atakla Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, kaleci Ederson topu kurtararak şutun tehlikeli bir hal almasını önledi.