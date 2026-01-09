Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın altyapısından kadrosuna kattığı Can Armando Güner, İstanbul'a geldi.

Türk asıllı, Arjantin ve Alman pasaportu da bulunan Can Armando Güner, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imzasını atacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach'a 250-300 bin euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

KARİYERİ

Bu sezon U19 takımında forma giyen genç yetenek, 15 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekti. Annesinin Arjantin kökenli olması nedeniyle Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımları için oynama hakkına sahip olan genç futbolcu, daha önce Almanya U16 ve U17 formalarını giymiş, Kasım ayında ise Arjantin U17 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.