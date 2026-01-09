Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Fuat İğci

Beşiktaş FCSB maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş FCSB maçı maçı ilk 11’ler belli oldu

Beşiktaş FCSB maçı canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Süper Lig’de bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, lige verilen arayı Antalya’da yaptığı kampla değerlendiriyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Rumen ekibi FCSB ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli olurken gözler maçın canlı yayınlanacağı kanala çevrildi. Peki Beşiktaş FCSB maçı canlı nereden izlenir? İşte, Beşiktaş FCSB maçı canlı yayın bilgisi…

Beşiktaş FCSB maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş FCSB maçı maçı ilk 11'ler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
16:20
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
16:20

Ara transfer döneminde hareketli saatler yaşayan siyah-beyazlılar, eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanırken bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Rumen ekibiyle kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş’ta ligde forma şansı bulamayan Taylan Bulut, Kartal Yılmaz, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan gibi isimler karşılaşmaya ilk 11’de başlıyor. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü, Cerny, Rashica gibi isimlerle gol yollarında üretken olmaya çalışacak. Peki Beşiktaş FCSB hazırlık maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş’ın maç kadrosu ve karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

BEŞİKTAŞ FCSB MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş, Antalya’daki hazırlık kampında Rumen ekibi FCSB ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçı 9 Ocak Cuma günü saat 17.00’de başlayacak. Beşiktaş - FCSB maçı, siyah-beyazlıların resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Antalya Gloria Sports Arena'da oynanacak olan mücadeleyi aşağıdaki bağlantıdan canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FCSB HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş FCSB maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş FCSB maçı maçı ilk 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ’IN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Beşiktaş, hazırlık mücadelesine Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Ceyran, Rashica, Devrim, Ahmet Sami Bircan ilk 11’yle çıkacak.

BEŞİKTAŞ FCSB HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’e verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, hazırlık maçına bugün saat 17.00’de çıkacak.

Rumen ekibi bu sezon kendi liginde çıktığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. FCSB, 21 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 31 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Rumen ekibi etkili hucum attığıyla dikkat çekerken rakip fileleri 31 kez sarstı ve kalesinde gördüğü 26 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA ÇIKIŞ ARIYOR

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar bu sezon ligde 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 29 puan toplayan Beşiktaş, Süper Lig’de ilk yarıyı 5. sırada tamamladı.

Beşiktaş FCSB maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş FCSB maçı maçı ilk 11’ler belli oldu
#Yaşam
