Antalya'da korkunç görüntüler! Hortum ortalığı yıktı geçti: O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek mahallelerinde etkili olurken, sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte hortumun çıkış noktası olan Kızılağaç Mahallesinde de büyük çapta zarar oluştuğu belirlendi. Hortum özellikle Kızılağaç ve Karacalar Mahallelerinde muz ve sebze seralarını yerle bir ederken, Sülek Mahallesinde evlerin çatılarını yüzlerce metre uzağa götürdüğü, onlarca yıllık ağaçları kökünden söktüğü, koyun ahırlarına da zarar verdiği gözlendi. Öte yandan hortumun bir bölgede çöp konteynerlerini savurması ve seyir halindeki bir aracın gidişini zorladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.