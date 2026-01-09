ASELSAN GÖKDENİZ testi başarıyla geçti! 'Yeni bir dönem başlıyor'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN GÖKDENİZ’in TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını açıkladı. GÖKDENİZ’in hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıdığını aktaran Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile, Anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor. Deniz Kuvvetlerimize ait farklı platformlarda görev yapan, üç farklı ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistem, Mavi Vatan’da caydırıcılığımızı ve güvenliğimizi güçlendirmeye devam ediyor. Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."