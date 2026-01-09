Görüntüleri izleyenler "Guatemala'nın Hulk'ı" dedi! 9 polis güçlükle yere serdi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da çekildiği ileri sürülen bir video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sorunları olduğu ve psikiyatrik tedavi görüğü belirtilen 35 yaşındaki "Altın Horoz" lakaplı Edil Manuel Calderón Casasola çevredeki vatandaşlara saldırdı. Öte yandan elindeki sopalar ile bir aracı adeta hurdaya çevirdiği görüldü.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kontrol etmekte zorlandı. Paylaşılan videoda, şahsın çevreye saldırgan tavırlar sergilediği, polsilerin müdahalesine uzun süre direndiği anlar yer aldı. Görüntülerde birkaç polisin şahsı ayaklarından tutarak yere devirdiği, diğerlerinin ise kelepçe takabilmek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videonun paylaşılmasının ardından kullanıcılar, gözaltı anlarını ve müdahalenin zorluğunu yorumlarla gündeme taşıdı.