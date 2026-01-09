Menü Kapat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 15:12

ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TCG İSTANBUL fırkateyni üzerinde gerçekleştirilen atışlı testleri başarıyla tamamladı. Sistem, 35 mm ATOM mühimmatı kullanarak anti-gemi füzelerine ve denize yakın uçan tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, deniz hava savunmasında yeni bir dönem başladığını belirtti.

Anti-gemi füzelerinin korkulu rüyası oldu: ASELSAN GÖKDENİZ testi geçti

ASELSAN GÖKDENİZ MAVİ VATAN'I KORUYACAK

Görgün, Türk savaş gemilerini hava tehditlerine karşı koruyan ASELSAN GÖKDENİZ'in TCG İSTANBUL üzerinde icra edilen atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını aktardı. "35 mm parçacıklı ASELSAN ATOM mühimmatı ile anti-gemi füzelerine karşı yüksek etkinlik sağlayan, denize yakın uçan sea-skimming tehdit senaryolarına karşı kanıtlanmış koruma sunan GÖKDENİZ, deniz platformlarımızın hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anti-gemi füzelerinin korkulu rüyası oldu: ASELSAN GÖKDENİZ testi geçti

Türk Deniz Kuvvetlerine ait farklı platformlarda görev yapan ve 3 ülkenin envanterinde yer alan bu özgün sistemin, Türkiye'nin "mavi vatanda" caydırıcılığını ve güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Görgün, "Bu önemli başarıda emeği geçen ASELSAN başta olmak üzere, savunma sanayiimizin tüm paydaşlarını ve sektörde alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anti-gemi füzelerinin korkulu rüyası oldu: ASELSAN GÖKDENİZ testi geçti
