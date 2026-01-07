Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

MKE, üç farklı şehirdeki tesislerinde kamu ve özel sektörden topladığı hurdaları geri dönüştürüyor. Yüksek sıcaklıkta işlenen atık metaller, vasıflı çeliğe dönüştürülerek silah ve mühimmat üretiminde kullanılıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 16:45

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurumlarından ve piyasadan topladığı binlerce ton hurdayı geri dönüşüm tesislerinde işleyerek savunma sanayiinin en kritik ham madde ihtiyacını karşılıyor.

MKE'nin Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen'deki geri dönüşüm tesislerinde işlenen hurdalar, savunma sanayii sektörüne kazandırılıyor. Bu sayede Mehmetçiğin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullanıyor.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen'de bulunan üç tesisinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin en yetkin savunma geri dönüşüm merkezleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek hem kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı hem de sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına katkı sağladı.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

HURDALARI UZMAN EKİPLER AYRIŞTIRIYOR

Toplanan hurdalar, tesislerde uzman ekipler tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırıldıktan sonra MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında 1250 derece sıcaklıkta ergitilen hurdalar, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

Elde edilen çelik, 5,56 milimetre ile 155 milimetre arasındaki tüm silah sistemlerinde, hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinde kullanılıyor.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

MKE, bu süreçle savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham madde tedarikinde dışa bağımlılığın azalmasına, maliyet verimliliği ve döngüsel üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelir, aynı zamanda şirketin AR-GE yatırımları ve yeni nesil savunma projelerine kaynak oluşturuyor.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

Çevresel etkiler bakımından da önem taşıyan süreçte geri dönüşüm yoluyla enerji tüketimi ve karbon salımı azaltılıyor. Her bir ton metalin geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun salınmasının engellendiği belirtiliyor.

Kamudan toplanan hurdalar Mehmetçik için silaha dönüşüyor

MKE, tehlikeli atıkların güvenli yönetimi ve çevre dostu üretim yaklaşımıyla hem ekosistemin korunmasına hem de gelecek nesillere daha güçlü bir savunma mirası bırakılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

