KIZILELMA ve AKINCI TİHA'nın kalbi burada atıyor! İşte testlerin yapıldığı merkez

Türk savunma sanayisinin lider firması Baykar, oyun kurucu teknolojileriyle dünyada konuşulmaya devam ediyor. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla milli ve yerli olarak geliştirilen Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gelişmiş kabiliyetlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

İHLAS HABER AJANSI GÖRÜNTÜLEDİ

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın testleri, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gece gündüz aralıksız sürdürülüyor. Yaklaşık 200 personelin görev yaptığı merkezde çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşları İhlas Haber Ajansı'ndan Zöhre Alagöz, Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun tarafından görüntülendi.

KIZILELMA EĞİTİMİ BU YIL BAŞLAYACAK

Merkezde test faaliyetlerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen AKINCI TİHA’nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimleri de gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile yurt dışından gelen kursiyerler burada çeşitli eğitim programlarından geçiyor. Bugüne kadar 2 binin üzerinde son kullanıcıya AKINCI TİHA pilotluk ve teknisyenlik eğitimi verildi. KIZILELMA’nın pilotluk ve teknisyenlik eğitimlerinin ise 2026 yılında başlaması planlanıyor. Pilot adayları ilk aşamada uçağın sistemlerinin anlatıldığı teorik eğitime tabi tutuluyor, ardından simülasyon destekli uygulamalı eğitime geçiliyor. Simülasyonda başarılı olan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyor. Uçuş eğitiminde 30 başarılı sorti gerçekleştiren kursiyerlere pilotluk sertifikası veriliyor. Pilotluk eğitimleri 5 ay, teknisyenlik eğitimleri ise 4 ay sürüyor.

"EĞİTİM VE SEVİKAT GÖREVLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLİYOR"

Baykar Çorlu Uçuş Eğitim Merkezi’nin bundan 7 yıl önce 2019 yılında faaliyetlerine başladığını aktaran Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, "Burada ki ana faaliyetlerimiz Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA hava araçlarımızın test faaliyetleri, son kullanıcı olarak adlandırdığımız kullanıcıların pilotları ve teknisyenlerinin eğitimlerinin verildiği ve son kullanıcıya hava araçlarımızın teslim edildiği yer olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 200 personelimle bize verilen test görevlerini eğitim ve sevkiyat görevlerini etkin bir şekilde yerine getiriyoruz" dedi.

"TSK'NIN ENVANTERİNDE ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

2021 yılından beri AKINCI hava aracı pilotları ve teknisyenlerine eğitim verdiklerini söyleyen Halil Akar, "Şuana kadar yaklaşık 2 binin üzerinde yurt dışından ve yurt içinden gelen kursiyerlerimize başarılı bir şekilde eğitimlerimizi verdik. Şuan 13 farklı ülkede artı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterinde hava araçlarımız etkin bir şekilde kullanılmakta. Baykar firmamız dünyada en fazla İHA ihraç eden en büyük savunma sanayi şirketi. Şuan da 37 farklı ülkede yüzlerce hava aracımız operasyon icra etmekte. Şuana kadar AKINCI hava aracında 110 adet hava aracını hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere teslimini gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bu rakam yıl sonu itibariyle bu rakam 120'ye çıkacak" ifadelerini kullandı.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın özelliklerini sıralayan Halil Akar, "Biz uçağımızı insansız savaş uçağı olarak adlandırıyoruz. Hava aracımız 10 metre kanat açıklığına sahiptir. Kıyaslamak gerekirse yaklaşık bir F-16 hava aracı boyutunda bir savaş uçağıdır. 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Faydalı yük kapasitesi 1.5 tondur. Yaklaşık 3 saat hava da kalış süresine sahiptir. Hava aracımızın üzerinde 8 adet mühimmat yükleme istasyonu vardır. Bunlardan 6 adeti kanat altında 2 adeti gövde içerisindedir. KIZILELMA hava aracının en önemli özelliklerinden bir tanesi düşük görünürlüğe sahip olmasıdır. Düşük görünürlüğü sağlamak maksadıyla gövde içerisine iki adet mühimmat yükleme istasyonu geliştirildi. Bu sayede hava aracı düşman radarlarında düşük bir iz görüntüsüne sahip olacak. Bu da harekatta hem hava aracının bekası için hem de icra edeceği görevin bekası için önemli bir etken roldür. KIZILELMA savaş uçağımızın operasyonel irtifası 25 bin feettir. Projedeki gelişmelere göre ilerleyen süreçte bu operasyonel irtifa artacaktır. Yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. KIZILELMA uçuşlarında kalkış ve inişlerde 2 pilot görev yapıyor. Görev esnasında bir pilot hava aracını uçurmak için yeterli" dedi.

"5 ADET KIZILELMA PROTOTİPİ ÜRETİLDİ"

Baykar tarafından geliştirilen İHA sistemleri 3 ana alt sistemden oluştuğunu ve KIZILELMA'nın 5 tane prototipi olduğunu aktaran Halil Akar, "Birincisi uçağın kendisi diğer uçağın kontrol edildiği yer kontrol istasyonu ve bu her iki sistemi bir birine bağlayan yer veri terminallerinden oluşmaktadır. Yer veri terminallerimizin bir kısmı anten anteni görme prensibi ile çalışmakta. Bir tanesi de uydu antenleri vasıtasıyla çalışmaktadır. Biz uçuş esnasında gerçek zamanlı veri alışverişi sağlaya biliyoruz antenler vasıtasıyla. Hava aracımız üzerinde bulunan görev bilgisayarları seyrüsefer bilgisayarları ve yazılım bilgisayarlarıyla etkin bir şekilde 3 yedekli olarak kontrol edilmektedir. KIZILELMA hava aracının ilk uçuşu 14 Aralık 2022 yılında bu tesisimizde gerçekleştirildi. Şuana kadar olan süreçte 5 adet KIZILELMA prototipi ürettik. 2 adette seri üretim uçağını üretmiş durumdayız. 2026 yılının ilk çeyreğinde hava aracımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterine teslim etmiş olacağız" diye onuştu.