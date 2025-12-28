Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bayraktar AKINCI'nın yeni gücü sahnede: Sığınak delici TOLUN tam isabet vurdu

Milli savunma sanayiinin iki devi güçlerini birleştirdi. Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen sığınak delici yeni TOLUN mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atışlarda hedefleri tam isabetle vurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
10:09

Bayraktar AKINCI, ASELSAN imzalı yeni TOLUN mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Testlerde ailenin yeni üyeleri olan TOLUN-F ve sığınak delici TOLUN modelleri sahneye çıktı. Milli teknolojiyle geliştirilen mühimmatlar, test atışlarında yüksek başarı oranı sergiledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın TOLUN mühimmatlarıyla yaptığı yeni atış testine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

AKINCI'DAN TOLUN İLE TAM İSABET

Bayraktar AKINCI testte, Yaklaşma Sensörlü Parçacık Etkili TOLUN-F ve Sert Hedef Tapalı Sığınak Delici TOLUN mühimmatlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.

Bayraktar AKINCI'nın yeni gücü sahnede: Sığınak delici TOLUN tam isabet vurdu

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında, "İki milli güç, yeni yeteneklerle sahnede. Boşuna saklama, saklanma... Bayraktar AKINCI ve ASELSAN TOLUN. Yeni geliştirdiğimiz milli sert hedef tapalı sığınak delici TOLUN, yaklaşım sensörlü parçacık etkili TOLUN F: Çoklu hedeflerde ve geniş alanda yüksek etki... Hava platformlarımızın gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin şunları kaydetti:

"Yeni kabiliyetler sahada kendini gösteriyor. Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testlerinde; yaklaşım sensörlü parçacık etkili ASELSAN TOLUN-F, sığınak delici milli sert hedef tapalı ASELSAN TOLUN tek sortide hedeflerini tam isabetle vurdu. Bu başarılı atışlar ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat teknolojilerinin, Baykar platformlarıyla ne kadar uyumlu ve etkin çalıştığını bir kez daha ortaya koydu. Milli çözümlerle hava gücümüzü adım adım daha ileriye taşıyoruz. Emeği geçen ASELSAN ve Baykar ekiplerini gönülden tebrik ediyorum."

Bayraktar AKINCI'nın yeni gücü sahnede: Sığınak delici TOLUN tam isabet vurdu

TOLUN, F-16'dan uzun menzil test atışında da 100 kilometrenin üzerinde rekor menzile ulaşarak hedefini hassas şekilde vurmuştu.

ASELSAN TOLUN, modern hava harekatlarında uçak başına düşen hedef sayısını artırmak ve stratejik tesisleri yüksek hassasiyetle vurmak için tasarlanmış bir mühimmat ailesi olarak oluşturuldu. Mühimmat ailesi, farklı harp sahası ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendirildi.

#Savunma Teknolojileri
