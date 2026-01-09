Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlamıştı.

STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stopere yapılacak takviye de merakla bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında oynanacak zorlu maçlar öncesinde kadro rotasyonunu geniş tutmak isteyen İtalyan teknik adam, uygun şartlar sağlandığı takdirde stopere de transfer yapılmasını istiyor.

FENERBAHÇE'YE BUNDESLIGA'DAN SAVUNMACI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Portekizli stoper Diogo Leite ile ilgileniyor.

Haberde, sarı-lacivertlilerin, transfer listesinin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Öte yandan Ertan Torunoğlulları ile Devin Özek'in Leite transferi için Almanya'ya gideceği ifade edildi.

Hafta sonunu tamamen bu transfere ayıracağı belirtilen Fenerbahçe'nin, Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leite için cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemeyi de göze aldığının altı çizildi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Haberde, Fenerbahçe'nin Leite ile büyük oranda anlaşma sağladığı ve Union Berlin'i bu transfer için ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

Union Berlin'in de transfere onay vermesi halinde Leite'nin İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Diogo Leite transferinde olumlu sonuç alınamaması durumunda alternatif isimlere yöneleceği ve önümüzdeki hafta stoper transferini bitireceği öğrenildi.

Diogo Leite, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. Portekizli oyuncu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.