TGRT Haber
 Yasin Aşan

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Musaba ve Guendouzi ile güçlendiren sarı-lacivertliler, savunma hattına yapmayı planladığı takviye için de harekete geçti. Fenerbahçe'nin Bundesliga'da top koşturan yıldız ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı
09.01.2026
09.01.2026
09.01.2026 16:50

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stopere yapılacak takviye de merakla bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında oynanacak zorlu maçlar öncesinde kadro rotasyonunu geniş tutmak isteyen İtalyan teknik adam, uygun şartlar sağlandığı takdirde stopere de transfer yapılmasını istiyor.

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

FENERBAHÇE'YE BUNDESLIGA'DAN SAVUNMACI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Portekizli stoper Diogo Leite ile ilgileniyor.

Haberde, sarı-lacivertlilerin, transfer listesinin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içinde bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Öte yandan Ertan Torunoğlulları ile Devin Özek'in Leite transferi için Almanya'ya gideceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

Hafta sonunu tamamen bu transfere ayıracağı belirtilen Fenerbahçe'nin, Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leite için cüzi bir miktar bonservis bedeli ödemeyi de göze aldığının altı çizildi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Haberde, Fenerbahçe'nin Leite ile büyük oranda anlaşma sağladığı ve Union Berlin'i bu transfer için ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

Union Berlin'in de transfere onay vermesi halinde Leite'nin İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından sarı-lacivertlilerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye yeni stoper! Transfer için düğmeye basıldı

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Diogo Leite transferinde olumlu sonuç alınamaması durumunda alternatif isimlere yöneleceği ve önümüzdeki hafta stoper transferini bitireceği öğrenildi.

Diogo Leite, bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. Portekizli oyuncu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

