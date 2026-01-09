Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değişti! İşte Süper Kupa finalinin yeni saati

Turkcell Süper Kupa'da final maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce yaptığı duyuruda final maçının saat 20.30'da oynanacağını bildirmişti.

DEV FİNALİN SAATİ DEĞİŞTİ

TFF, yarın maç saatinde İstanbul'da beklenen fırtına ve yağışlı hava dolayısıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin saatinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, karşılaşmanın saat 18.45'te başlayacağı bildirildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."