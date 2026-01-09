Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye rekor teklif: Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak!

Fenerbahçe’de sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Sevilla’dan büyük umutlarla ve kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Faslı forvet, inişli çıkışlı performansına rağmen dev kulüplerin radarından çıkmadı. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan temsilcilerinin, yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

KÖRFEZ DEVLERİ YARIŞA GİRDİ

Suudi Arabistan basınından gelen bilgilere göre, ligin iki lokomotif kulübü Al Ittihad ve Al Ahli, 27 yaşındaki forveti renklerine bağlamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Sevilla döneminden bu yana Arap dünyasında büyük bir popülariteye sahip olan En-Nesyri için kulüplerin resmi temaslara başladığı ifade ediliyor.

HEDEF: 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun takımdaki geleceği tartışılırken gelen bu ilgiyi fırsata çevirmekte kararlı. Edinilen bilgilere göre kurmaylar, En-Nesyri'nin bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamın altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı net bir dille vurgulanıyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK RAKAMLAR

Eğer transfer bu seviyelerde noktalanırsa, Fenerbahçe sadece önemli bir gelir elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışına imza atacak.