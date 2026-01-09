Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! AÖF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi için göler anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Anadolu Üniversitesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, geçerli kimlik belgesiyle beraber sınav gününde giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. AÖF sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Açıköğretim sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖF final sınavı giriş belgesi 2026 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! AÖF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 15:01

AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Açıktan eğitim alarak ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen adaylara final sınavlarında sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek. Sınava girerken adayların geçerli kimlik belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak. Öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları, askerli kimlik kartı veya baro kartı geçersiz olacak. AÖF’te dönem sonunda bütünleme veya telafi sınavı olmadığı için final sınavı sonuçları ortalamanın çoğunluğunu oluşturacak. Peki AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav giriş belgesinde son durum…

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2026 AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak’ta düzenlenecek. AÖF sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 1 hafta önce erişime açılıyor. AÖF sınav yerlerinin en geç 12 Ocak Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Açıköğretim sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar Anadolu Üniversitesi hesabı veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek.

AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

18-19 Ocak tarihinde yapılacak sınavlarda giriş belgesi yanında olmayan veya geçerli kimlik belgesi ibraz etmeyen adaylar salonlara kabul edilmeyecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! AÖF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı?

BÜTÜNLEME VEYA TELAFİ SINAVI UYGULANMAYACAK

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takviminde telafi ve bütünleme sınavı yer almadı. Güz döneminde başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılının sona ermesinin ardından yaz okulu sınavlarına katılacak.

Bahar dönemi ara sınavları 04-05 Nisan, final sınavları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 22 Ağustos’ta yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açıköğretim sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yönetilirken 30 dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Ara sınav ve dönem sonu sınav notu ortalaması 35’in altında kalanlar FF harf notuyla başarısız sayılacak.

Dönem sonu final sınavları ortalamaya %70 etki ederken vize (ara) sınavı ise %30 katkı yapacak.

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026! AÖF güz dönemi final sınavı yerleri açıklandı mı?
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.