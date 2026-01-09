Menü Kapat
100 milyar lira kamu zararı vermişti! Suç örgütüne yönelik operasyonda dikkat çeken detaylar

İstanbul'da 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Çete liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 14:35

Türk polisi çete kurup çeşitli suçlarla vurgun yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

ALTIN-KIYMETLİ MADEN TİCARETİNDE MEVZUAT DIŞI İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 adet Cumhuriyet Altını, 13 adet 5 milyon 800 bin dolar değerinde senet, 10 bin dolar, 17 bin euro, 1 milyon 100 bin lira ele geçirildi.

ETİKETLER
#Gündem
