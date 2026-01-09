Menü Kapat
 Serhat Yıldız

'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak bilinen suç örgütü kıskaca alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, örgütle bağlantılı 117 yeni şüpheliyi yakalamak için 223 adrese baskın düzenledi. İşte detaylar...

'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı
İstanbul’un Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçeleri başta olmak üzere pek çok noktada ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘fuhuş’ gibi suçlarla nam salan, liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı ‘Casperlar’ çetesine yönelik soruşturma derinleşiyor.

'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı

839 SAYFALIK İDDİANAME

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve 145’i tutuklu toplam 223 şüphelinin yer aldığı 839 sayfalık kapsamlı iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, operasyonun boyutu gelen yeni tespitlerle daha da genişledi.

'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı

SUÇ FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ

Güvenlik birimleri, suç örgütünün faaliyetlerini durdurmadığını ve süreklilik arz edecek şekilde eylemlerine devam ettiğini saptadı. Yapılan teknik incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda, örgüt adına sosyal medya üzerinden propaganda yapan, suç faaliyetlerine iştirak eden veya yapıyla doğrudan iltisaklı olduğu değerlendirilen 117 kişilik yeni bir şüpheli listesi oluşturuldu.

'Casperlar' suç örgütüne darbe! 21 ilde dev operasyon: 117 kişiye gözaltı kararı

21 İL VE 223 ADRESTE ŞAFAK BASKINI

Bu gelişme üzerine düğmeye basan Başsavcılık; İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 21 farklı ilde eş zamanlı operasyon talimatı verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin saklandığı 223 ayrı adrese şafak vakti baskınlar gerçekleştirerek arama, el koyma ve gözaltı işlemlerini başlattı.

#Gündem
