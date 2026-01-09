Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı! Lapa lapa yağıyor

Antalya genelinde dün etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren özellikle Toroslar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Saat 23.40 sıralarında başlayan kar yağışı Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi’nden itibaren Seydişehir yönüne yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri Alacabel bölgesinde alarma geçti. Çok sayıda iş makinesiyle sahaya çıkan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.