Altın kaçakçılığına yönelik yeni operasyon! Dev şirketlere jandarma baskını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 7 dev şirkete operasyon düzenlendi.

7 ŞİRKET SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik 'suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı