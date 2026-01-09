Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD'den Avrupa'ya 'tehdit' gibi tavsiye! 'Grönland'ın güvenliğini ciddiye alın'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Grönland'ın stratejik güvenliği konusunda Avrupa ülkelerini uyardı. Vance, bölgedeki savunma zafiyetlerinin giderilmemesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı müdahalede bulunabileceği sinyalini verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 00:49

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamalarının Avrupa tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Avrupalı dostlarımızdan isteğimiz, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarıdır çünkü aksi takdirde ABD bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalacaktır." dedi.

BEYAZ SARAY’DA STRATEJİK GRÖNLAND BRİFİNGİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vance, ABD'nin Grönland ile ilgili politikasının ne olacağı yönündeki soruya yanıt verirken, Trump'ın bu konudaki açıklamalarına atıfta bulundu.

"Avrupalı liderlere tavsiyem, bu konuda ABD Başkanı'nı ciddiye almalarıdır. Avrupalı dostlarımızdan isteğimiz, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarıdır çünkü aksi takdirde ABD bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalacaktır." şeklinde konuşan Vance, burada hem ABD'nin hem de Avrupa'nın ulusal güvenliğinin söz konusu olduğunu söyledi.

ABD'den Avrupa'ya 'tehdit' gibi tavsiye! 'Grönland'ın güvenliğini ciddiye alın'

FÜZE SAVUNMASI İÇİN KRİTİK NOKTA

Vance, Trump'ın Grönland hakkındaki sözlerine atıf yaparak, "Grönland'ın hem Amerika'nın hem de genel anlamda dünyanın füze savunması için çok önemli olduğunu" dile getirdi.

RUSYA VE ÇİN’İN BÖLGESEL FAALİYETLERİNE GÖNDERME

İsim vermeden Çin ile Rusya'nın bölgedeki aktivitelerine de değinen Vance, "Bu bölgede, dünyanın bu kısmına büyük ilgi gösteren düşmanca rakipler olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin önceliğinin diplomasi olduğunu savunan Vance, bununla birlikte gerekmesi halinde kendilerince başka tedbirler alabileceklerini kaydetti.

İlgili Haber
Rubio'dan Grönland çıkışı: Danimarka ile görüşecek
Grönland için askeri güç seçeneği de masada! Beyaz Saray'dan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama
#Dünya
