Grönland için askeri güç seçeneği de masada! Beyaz Saray'dan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama

Venezuela'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda tepki çeken açıklamalara imza attı. Beyaz Saray'dan da tepkileri artıracak bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Grönland için ABD ordusunu kullanmanın da her zaman için başkomutanın elindeki bir seçenek olduğunu söyledi.

07.01.2026
saat ikonu 09:02
07.01.2026
saat ikonu 09:02

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırı emrinin ardından gözünü Grönland'da dikti. Trump'ın Grönland konusunda tepki çeken açıklamalarına destek Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Grönland’a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Grönland için askeri güç seçeneği de masada! Beyaz Saray'dan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama

''ABD ORDUSUNU KULLANMAK DA BİR SEÇENEK''

Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu.

Grönland için askeri güç seçeneği de masada! Beyaz Saray'dan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN GRÖNLAND SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı’na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

Grönland için askeri güç seçeneği de masada! Beyaz Saray'dan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama

''TRUMP'IN İLHAK HAKKI YOK!''

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ı Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" açıklamasında bulunmuştu. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump’ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini göstermişti.

