Grönland 7 Avrupa ülkesini arkasına aldı, Trump'a karşı direniyor! Ortak bildiride NATO vurgusu

Avrupa ülkeleri (Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka) Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek istediğini savunan açıklamalarına tepki vererek ortak bir bildiri yayınladı. Açıklamada, Grönland'ın egemenliğinin Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu ve Arktik bölgesinin güvenliğinin NATO dahil tüm ülkelerin kolektif çabasıyla sağlanacağını belirttiler.

Grönland 7 Avrupa ülkesini arkasına aldı, Trump'a karşı direniyor! Ortak bildiride NATO vurgusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 17:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenliği bahane göstererek Grönland'a ihtiyaçları olduğu ifadeleri sonrası Avrupa ülkeleri; Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka, konu hakkında ortak bildiri yayımladı.

Danimarka Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan ortak bildiride, Grönland'ın yer aldığı Arktik bölgesinin güvenlik açısından Avrupa için "kilit öncelikte" olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Danimarka ve dolayısıyla bu ülkeye bağlı özerk bölge Grönland'ın, NATO üyesi olduğu belirtilerek müttefiklerin Arktik'i güvenli tutmak için faaliyetlerini artırdığı dile getirildi.

Grönland 7 Avrupa ülkesini arkasına aldı, Trump'a karşı direniyor! Ortak bildiride NATO vurgusu

"GRÖNLAND, HALKINA AİTTİR"

"Arktik'teki güvenlik, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı dahil BM Şartı ilkelerini savunarak ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, bu ilkelerin evresel olduğu ve onları savunmaktan "asla vazgeçilmeyeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Washington ile Kopenhag arasında 1951'de imzalanan ve ABD'nin Grönland'da askeri üsler inşa etme, Ada yönetimiyle Danimarka'yı bilgilendirdiği sürece buradaki kuvvetlerini serbestçe hareket ettirmesini sağlayan anlaşmaya atıfta bulunularak ABD'nin, Arktik'te güvenliğin sağlanması için "önemli ortak" olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir." ifadelerine yer verildi.

Grönland 7 Avrupa ülkesini arkasına aldı, Trump'a karşı direniyor! Ortak bildiride NATO vurgusu

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri müdahalenin ardından "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını yinelemiş, birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) bu açıklamaya tepki göstermişti.

Trump ayrıca, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu ileri sürülmüştü.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmiş, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Venezuela-Grönland kıyaslaması tedirginliği artırdı: İş birliği için ABD'ye mesaj
Trump durdurulamıyor! Venezuela'nın ardından tüm tepkilere rağmen Grönland'da ısrarcı
ETİKETLER
#Dünya
